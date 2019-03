Wennigsen (Deister)

Autos krachen frontal zusammen: Ein Toter

16.03.2019, 16:36 Uhr | dpa

Beim Frontalzusammenstoß zweier Autos in der Region Hannover ist am Samstag mindestens ein Mensch getötet worden. Wie viele Menschen darüber hinaus verletzt wurden, war zunächst unklar, wie ein Polizeisprecher sagte. Wegen der Schwere des Unfalls zwischen den Ortschaften Holtensen und Steinkrug wurde die Bundesstraße 217 zeitweise in beide Richtungen voll gesperrt.