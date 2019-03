Lotte

Kaiserslautern feiert 2:0 in Lotte: Thiele und Pick treffen

16.03.2019, 16:45 Uhr | dpa

Der 1. FC Kaiserslautern ist dank zweier später Treffer bei den Sportfreunden Lotte auf den sechsten Tabellenplatz geklettert. Timmy Thiele (85. Minute) und Florian Pick (90.+3) sicherten den Pfälzern am Samstag den 2:0 (0:0)-Sieg in der 3. Fußball-Liga.

Lautern hatte sich in der Offensive jedoch lange schwer getan. Vor 2662 Zuschauern gelang es beiden Teams nicht, die Spielkontrolle in der von Fehlpässen und Unzulänglichkeiten geprägten Partie zu übernehmen. Erst in Überzahl nach der Gelb-Roten Karte für Matthias Rahn (76. Minute) konnte der FCK ernstzunehmende Torgefahr heraufbeschwören. Die größte Chance für Lotte vergab Toni Jovic (22.), der bei einem Handelfmeter nur die Latte traf.