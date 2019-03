Solingen

Dauerregen in NRW: Bundesstraße stundenlang gesperrt

16.03.2019, 17:12 Uhr | dpa

Einsatzkräfte stehen an einer Unterführung in Alsdorf im hüfthohen Wasser. Foto: Feuerwehr Alsdorf (Quelle: dpa)

Dauerregen hat in Teilen Nordrhein-Westfalens für überflutete Straßen und vollgelaufene Keller gesorgt. In Alsdorf bei Aachen wurde etwa die Bundesstraße 57 stundenlang gesperrt, weil mehrere Fischteiche eines Tierparks über das Ufer getreten waren. Die Teiche lagen laut Feuerwehr an einem Gefälle, so dass das Wasser eine Unterführung für Fußgänger an der Bundesstraße überspülte - "komplett bis zur Unterkante", sagte ein Sprecher am Samstag. Einsatzkräfte standen im hüfthohen Wasser. Sie waren bis in die Morgenstunden damit beschäftigt, das übergelaufene Wasser in andere Bachzuläufe zu pumpen.

In Altena im Märkischen Kreis war der Pegel der Lenne durch den Dauerregen um rund einen Meter gestiegen. Die Polizei sperrte am Samstag deshalb die angrenzende Lenneuferstraße für den Verkehr, sagte ein Polizeisprecher. Der Pegel des Nebenflusses der Ruhr lag zeitweise bei 2,60 Meter - normalerweise sei es etwa 1,60 Meter. Autofahrer sollten ihre Fahrzeuge umparken. Zunächst hatte der "WDR" berichtet.

Wegen einer drohenden Überschwemmung wurde in Solingen am Freitag ein Parkplatz nahe der Wupper mit 60 Autos evakuiert. Da der Pegelstand am Samstag wieder gesunken war, gab die Feuerwehr den Parkplatz dann wieder frei.

Vom Norden kommend soll am Sonntag eine neue Kaltfront mit Schauern über NRW ziehen. Der Regen könne sich im Bergland auch mit Schnee vermischen, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. In der neuen Woche geht es am Montag dann "wechselbewölkt mit Schauern" weiter, sagte eine Meteorologin am Samstag. Am Mittwoch soll es dann wieder trocken werden. Temperaturen zwischen zwölf und 17 Grad seien möglich - "und die Sonne kann wieder durchkommen", so die Meteorologin.