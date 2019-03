Juri-Gaagarin-Ring, Erfurt

Tiefensee kritisiert Kultursteuer-Debatte von Ramelow

16.03.2019, 17:22 Uhr | dpa

Thüringens SPD-Chef Wolfgang Tiefensee hat die von Ministerpräsident Bodo Ramelow (Linke) angestoßene Debatte zur Umwandlung der Kirchen- in eine Kultursteuer kritisiert. Ramelows Partner in der rot-rot-grünen Koalition sprach am Samstag in Erfurt von einer "unnötigen Diskussion zur Unzeit". Die Bürger würden andere Sorgen umtreiben. Eine mögliche Mehrbelastung der Bürger durch eine Kultursteuer lehne er ab. Tiefensee: "Mir geht es stattdessen darum, für die finanzielle Entlastung von Familien, für höhere Löhne und höhere Renten zu kämpfen."

Ramelow hatte erstmals Ende 2018 im Kurznachrichtendienst Twitter eine mögliche Umwandlung der Kirchen- in eine Kultursteuer nach italienischem Vorbild ins Gespräch gebracht. Sie wäre von jedem Steuerzahler zu zahlen, der dann die Wahlfreiheit habe, wohin dieses Geld fließe.

In den vergangenen Tagen hatte der einzige Ministerpräsident der Linken, ein bekennender Protestant, das Thema nach Medienberichten erneut angestoßen. Ramelows Sprecher sagte, die Kultursteuer sei keine Forderung von Ramelow, sondern ein Diskussionsangebot. Nach zwei Grundsatzurteilen des Bundesarbeitsgerichts in Erfurt zum Sonderstatus der Kirchen als Arbeitgeber bezeichnete Ramelow auch das kirchliche Arbeitsrecht als veränderungswürdig.

Ramelows Vorstoß war auch von der CDU als größter Oppositionsfraktion im Landtag kritisiert worden. Die CDU-Fraktion will ihn zum Thema im Parlament machen.