Berlin

Vier junge Männer in U-Bahn angegriffen und verletzt

16.03.2019, 18:31 Uhr | dpa

Vier junge Männer sind in einer U-Bahn in Berlin-Lichtenberg von Unbekannten geschlagen und verletzt worden. Die Hintergründe seien "noch völlig unklar", teilte die Polizei am Samstag mit. Die vier 20-Jährigen wurden nach eigenen Angaben am Samstagmorgen in einem Zug der Linie U5 zwischen den Stationen Friedrichsfelde und Magdalenenstraße von zwei Unbekannten attackiert.

Die Angreifer schlugen demnach vier Männer mit Fäusten und traten auf sie ein. Anschließend verließen sie in Begleitung von zwei Frauen den Zug. Am Bahnhof Frankfurter Allee alarmierten die vier Angegriffenen die Polizei. Sie wollten sich selber wegen der erlittenen Blutergüsse und Platzwunden ärztlich behandeln lassen, teilten die Beamten mit. "Wir hoffen, aus Videoaufnahmen der U-Bahn weitere Erkenntnisse zu dem Fall zu bekommen", sagte eine Sprecherin.