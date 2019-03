Krefeld

Werkstatt brennt: 32 Menschen mit Brandfluchthauben gerettet

16.03.2019, 18:40 Uhr | dpa

Wegen einer brennenden Autowerkstatt in Krefeld hat die Feuerwehr mehr als 30 Menschen aus ihren Häusern und Wohnungen retten müssen. Der Brand sei am Samstagnachmittag auf dem knapp 250 Quadratmeter großen Gelände ausgebrochen, sagte ein Sprecher der Feuerwehr. Einsatzkräfte retteten 32 Menschen aus dem Gebäude und den angrenzenden Wohnhäusern - wegen des starken Rauchs mussten sie dabei Brandfluchthauben aufsetzen. Notärzte untersuchten die Bewohner und schickten sieben von ihnen wegen des Verdachts auf Rauchvergiftung in Krankenhäuser.

Wegen der starken Rauchentwicklung hatten Anwohner in dem Gebiet ihre Fenster und Türen zunächst geschlossen halten müssen. Insgesamt 65 Einsatzkräfte von Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Ort. Die Löscharbeiten dauerten bis in die Abendstunden, die Bewohner konnten aber noch am Samstag zurück in ihre Wohnungen.