Mainz

22-Jährige angefahren und schwer verletzt

16.03.2019, 18:42 Uhr | dpa

Eine junge Fußgängerin ist in der Mainzer Innenstadt von einem Auto erfasst und schwer verletzt worden. Die 22-Jährige habe am Samstagnachmittag eine Straße überqueren wollen, teilte die Polizei mit. Plötzlich wurde sie vom Wagen eines 62-Jährigen erfasst. Die junge Frau wurde in ein Krankenhaus gebracht und medizinisch behandelt. Nach bisherigen Erkenntnissen sei sie nicht in Lebensgefahr, hieß es. Die Polizei sucht nach Zeugen des Unfalls.