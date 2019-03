Berlin

Radfahrer wegen geöffneter Autotür schwer verletzt

16.03.2019, 18:56 Uhr | dpa

Wegen einer geöffneten Autotür ist ein Radfahrer in Berlin-Lichtenrade schwer verletzt worden. Ein 61 Jahre alter Autofahrer habe am Samstagmittag am Straßenrand geparkt und die Tür geöffnet, teilte die Polizei mit. Ein Radfahrer, der gerade vorbeifuhr, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und stieß gegen die Tür. Der 71-Jährige erlitt bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen. Er wurde in ein Krankenhaus auf die Intensivstation gebracht.