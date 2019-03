Eisenach

Thüringen feiert Geburtstag von Johann Sebastian Bach

17.03.2019, 09:55 Uhr | dpa

Er gilt als musikalisches Genie, wird auch Hunderte Jahre nach seinem Tod weltweit verehrt und kam in Eisenach zur Welt: Johann Sebastian Bach ist einer der berühmtesten Söhne des heutigen Thüringens. Fast die Hälfte seines Lebens hat er an verschiedenen Orten im Freistaat verbracht. Kein Wunder also, dass vielerorts gefeiert wird, wenn sich am 21. März das Datum seiner Geburt zum 334. Mal jährt.

In Arnstadt, wo Bach als junger Musiker seine erste Organistenstelle hatte, beginnt das 15. Bach-Festival Arnstadt an diesem Tag mit einer Ehrung am Bachdenkmal auf dem Marktplatz. Ein Schulchor singt, anschließend lädt die Musikschule Arnstadt-Ilmenau zu einem Konzert. Bis Sonntagabend stehen insgesamt 25 Veranstaltungen auf dem Festival-Programm. Führungen und Konzerte sind dabei, etwa auch in der Traukirche Bachs in Dornheim nach einer Orgeltour durch den Ilmkreis. Aber etwa auch ein Kochkurs "Kochen wie zu Bachs Zeiten", ein Bach-Musical und eine Clubnacht "Bach trifft moderne Sounds" mit einer Kombination aus klassischer Geige und elektronischen Klängen sind geplant.

Auch in Eisenach ist geplant, Bachs Kompositionen mit zeitgenössischer Musik zu verbinden. So solle der manchmal etwas sperrige Zugang zu Bach erleichtert werden, sagte ein Sprecher der Thüringer Bachwochen. Diese veranstalten am Abend des 21. März eine Baroque-Lounge, bei der ein Barockviolinist ebenfalls mit einem DJ zusammenarbeitet. Zuvor aber gibt es in Eisenach aber die traditionelle Ehrung Bachs an dessen Denkmal. Zudem holen die Bachwochen das A-capella-Ensemble SLIXS für eine besondere Bach-Interpretation in die Georgenkirche.

Im Eisenacher Bachhaus wird bei freiem Eintritt eine Geburtstagstorte angeschnitten und eine neue Ausstellung eröffnet. Die Schau "Sieh Bach - Bildnerische Variationen" ist ein Inklusionsprojekt der Lebenshilfe Tübingen und zeigt bis zum 5. Mai über 80 Werke zu Bach von 35 Künstlern mit und ohne Behinderung.

In Mühlhausen wird die Divi-Blasii-Kirche für Besucher geöffnet. Bach wurde dort nach seiner Zeit in Arnstadt mit 22 Jahren Organist. Nach der Ehrung am Bachdenkmal, gibt es ein Orgelkonzert. Zudem wird eine Führung zu Bach durch die Stadt angeboten. In Ohrdruf, wo Bach zu seinem Bruder zog und die Schule besuchte, nachdem seine Eltern gestorben waren, ist ein Konzert Studierender der Hochschule für Musik Weimar in der St. Trinitaskirche geplant.

Das Johann-Sebastian-Bach-Ensemble bietet in Weimar ein Motettenkonzert zum Geburtstag in der Herderkirche an. Zuvor steht in der Klassikstadt ein Geburtstagsständchen mit Posaunenchor am Bachdenkmal auf dem Programm. Auch in der Klassikstadt wirkte Bach einige Jahre. Im KunstForum Gotha wird es ein Klavierkonzert mit Stücken von Bach, in der ErfurterKaufmannskirche einen Gottesdienst geben. Am Samstag sind nachträglich zum Geburtstag Kaffee und Kuchen bei Musik im Bach-Stammhaus in Wechmar geplant.