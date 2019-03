Rendsburg

Küchenbrand: Menschen flüchten aus Einkaufszentrum

17.03.2019, 10:04 Uhr | dpa

Eine in Brand geratene Fritteuse hat Kunden und Mitarbeiter eines Einkaufszentrums in Rendsburg zur Flucht aus dem Gebäude gezwungen. Das Feuer sei aus bisher unbekannten Gründen am Samstagabend in der Küche eines Restaurants ausgebrochen, teilte die Feuerwehr mit. In der Folge habe sich starker Rauch in weiten Teilen des Einkaufszentrums ausgebreitet. Beim Eintreffen der alarmierten Rettungskräfte hatten sich bereits alle Menschen in Sicherheit bringen können. Vier von ihnen wurden am Ort untersucht, mussten aber nicht ins Krankenhaus gebracht werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens war am Sonntag zunächst noch unklar.