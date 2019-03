Chemnitz

Equal Pay Day: Frauen verdienen weniger als Männer

17.03.2019, 11:08 Uhr | dpa

Frauen in Sachsen verdienen nach wie vor weniger als Männer. Rechnerisch arbeiteten Frauen bis zum 18. März umsonst, weil sie bei gleicher Arbeit oft weniger Geld in der Tasche hätten, sagte ein Sprecher der Landesarbeitsagentur. Der so genannte Equal Pay Day an diesem Montag markiert symbolisch diesen Tag.

Den Angaben zufolge liegt das mittlere Einkommen der Frauen im Freistaat bei 2447 Euro pro Monat - 46 Euro unter dem Lohn der Männer. In einzelnen Berufen werde der Lohnunterschied deutlicher sichtbar, hieß es. So verdient etwa eine Verkäuferin 1784 Euro, das mittlere Einkommen der männlichen Kollegen liegt 418 Euro darüber.

Frauen hätten wegen Kindererziehung und Pflege weniger Zeit, um die Karriereleiter hochzuklettern, hieß es. Zudem wählten sie nicht selten Berufe, die geringer entlohnt seien. "Erfreulich ist, dass in Sachsen die Beschäftigungsquote der Frauen mit über 64 Prozent bundesweit am höchsten ist", sagte der Chef der Landesarbeitsagentur, Klaus-Peter Hansen, der Deutschen Presse-Agentur.

Hingegen sehe er mit Sorge, dass die Frauen bei gleicher Arbeit und Qualifikation geringere Verdienste hätten. "Fakt ist: Im immer größer werdenden Wettbewerb um Fachkräfte gewinnt der Betrieb, der faire Löhne zahlt, gute Arbeitsbedingungen bietet und Mitarbeiter unabhängig vom Geschlecht fördert."