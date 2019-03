Gleichen

Neunjährige stirbt bei Unfall in Göttingen

17.03.2019, 12:35 Uhr | dpa

Ein neun Jahre altes Mädchen ist beim Zusammenstoß zweier Autos nahe Göttingen ums Leben gekommen. Vier weitere Menschen, darunter zwei Kinder, wurden schwer verletzt, wie die Polizei am Samstag mitteilte. Neben dem Mädchen, das auf dem Beifahrersitz gesessen hatte, wurde der 39 Jahre alte Fahrer des Wagens schwerst verletzt. Zwei Jungen im Alter von 11 und 12 Jahren auf der Rückbank erlitten schwere Verletzungen. Der 26 Jahre alte Fahrer des anderen Autos wurde ebenfalls schwer verletzt.

Nach ersten Erkenntnissen war das Auto mit den drei Kindern in der Gemeinde Gleichen auf regennasser Straße in einer Linkskurve ins Schleudern geraten. Daraufhin prallte der Wagen mit der Beifahrerseite gegen ein entgegenkommendes Auto. Die Verletzten wurden in mehrere Krankenhäuser gebracht. Die Straße zwischen den Ortsteilen Klein Lengden und Benniehausen wurde zeitweise komplett gesperrt.