Cunewalde

35-Jähriger stirbt in Ostsachsen bei Verkehrsunfall

17.03.2019, 13:13 Uhr | dpa

In Ostsachsen ist ein Autofahrer bei einem Verkehrsunfall ums Leben gekommen. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, hatte der 35-Jährige am Samstagabend kurz vor dem Ortseingangsschild von Cunewalde (Landkreis Bautzen) aus noch unbekannter Ursache die Kontrolle über seinen Wagen verloren. Der Mann prallte anschließend mit dem Auto gegen zwei Bäume. Dabei wurde er in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen schweren Verletzungen. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen.