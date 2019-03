Schonach im Schwarzwald

Deutsche Kombinierer in Schonach hinterher

17.03.2019, 15:43 Uhr | dpa

Fabian Rießle in Aktion. Foto: Patrick Seeger (Quelle: dpa)

Die deutschen Nordischen Kombinierer haben einen ernüchternden Saisonabschluss beim Heimspiel in Schonach erlebt. Am Sonntag belegte Terence Weber als bester DSV-Athlet den 14. Platz. Auch die Team-Olympiasieger Fabian Rießle (18.), Johannes Rydzek (22.) und Vinzenz Geiger (34.) erlebten nach großen Rückständen auf der Schanze einen ernüchternden Wettkampftag. Der Sieg im Schwarzwald ging an den Norweger Jarl Magnus Riiber, der mit seinem zwölften Saisonsieg die bisherige Bestmarke des Finnen Hannu Manninen egalisierte.

Riiber, der am Samstag Dritter wurde, gewann damit auch souverän und mit großem Vorsprung den Gesamtweltcup. Zweiter wurde im Regen von Schonach sein Teamkollege Jan Schmid, Rang drei belegte der Österreicher Bernhard Gruber. Der Sprungdurchgang am Sonntagmorgen war wegen zu starken Windes abgesagt worden. Stattdessen wurden die Ergebnisse der sogenannten "Provisional Competition Round" (PCR) vom Samstag herangezogen.