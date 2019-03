Pasewalk

Transporterfahrer macht sich mehrerer Straftaten schuldig

17.03.2019, 15:48 Uhr | dpa

Pasewalk/Torgelow (dpa/mv)- Unfallflucht, Störung des Bahnbetriebs, Körperverletzung, Trunkenheit am Steuer - das sind nur einige der Straftaten, derer sich ein Transporterfahrer schuldig gemacht haben soll. Angefangen hat am Samstag alles mit einem umgefahrenen Verkehrsschild in Torgelow (Landkreis Vorpommern-Greifswald). Nach dem Unfall fuhr der Mann einfach weiter, wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte. Ein nicht im Dienst befindlicher Beamter der Bundespolizei bemerkte den Vorfall und informierte seine Kollegen.

Diese entdeckten den Transporter, dem ein komplettes Vorderrad fehlte, eine knappe halbe Stunde später auf einem gesperrten Bahnübergang in Pasewalk. Ein sich nähernder Zug wurde rechtzeitig gestoppt. Die Bahnstrecke musste etwa eine knappe Stunde wegen der Bergung des Transporters gesperrt werden.

Der 57 Jahre alte Fahrer war den Angaben zufolge augenscheinlich stark alkoholisiert und bespuckte, beleidigte und bedrohte die Polizeibeamten wiederholt. Ein Bundespolizist wurde durch einen Kopfstoß des Mannes leicht am Kopf verletzt. Die weiteren Ermittlungen hat die zuständige Landespolizeidienststelle übernommen.