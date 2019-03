Dessau-Roßlau

22 000 Musikbegeisterte besuchen Kurt Weill Fest

17.03.2019, 15:52 Uhr | dpa

Eine Gedenktafel für den Komponisten Kurt Weill (1900-1950) am Gebäude der Jüdischen Gemeinde in Dessau-Roßlau. Foto: Jens Wolf/Archiv (Quelle: dpa)

Mehr als 22 000 Gäste haben das Kurt Weill Fest in Dessau-Roßlau und an anderen Orten in Sachsen-Anhalt besucht. Das waren zehn Prozent mehr Besucher als im Vorjahr, wie die Veranstalter am Sonntag zum Abschluss der Festspiele mitteilten. In den vergangenen beiden Wochen stand das Festival ganz im Zeichen des diesjährigen Bauhaus-Jubiläums. Unter dem Motto "Mut zur Erneuerung" gab es seit dem 1. März rund 50 Veranstaltungen. Etwa 600 Künstler waren dabei - darunter Ute Lemper, Katharina Thalbach und Katja Riemann. Neben Dessau-Roßlau wurden auch Konzerte und Shows in Magdeburg, Halle und dem nahegelegenen Wörlitz gespielt.

Der in Dessau geborene Komponist Weill (1900-1950) arbeitete unter anderem mit dem Dramatiker Bertolt Brecht ("Die Dreigroschenoper") zusammen. Das Bauhaus feiert in diesem Jahr sein 100. Jubiläum.