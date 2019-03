Burgwedel

Mann stirbt nach Feuer in Wohnhaus

17.03.2019, 15:58 Uhr | dpa

Nach einem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in der Region Hannover ist am Sonntag ein Mann ums Leben gekommen. Todesursache könnte nach Auskunft der Ermittler aber auch eine Vorerkrankung des Mannes gewesen sein. Neun weitere Bewohner des Gebäudes in Großburgwedel, darunter vier Kinder, wurden leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht, teilte ein Sprecher der Feuerwehr mit.

Der Brand war in einer Wohnung im ersten Stock ausgebrochen. Die Bewohner, ein Mann, eine Frau und ein Hund, retteten sich auf einen Balkon. Rettungssanitäter reanimierten den Mann noch auf dem Balkon, er starb allerdings wenig später. Die Wohnung ist nach dem Brand unbewohnbar. Auch die Familie aus der darüberliegenden Wohnung soll laut Feuerwehr vorläufig in einer anderen Wohnung untergebracht werden. Die Schadenshöhe stand zunächst nicht fest, Brandermittler haben mit den Untersuchungen begonnen.