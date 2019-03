Ludwigsburg

TVB Stuttgart gewinnt Duell mit Ex-Spieler Michael Kraus

17.03.2019, 18:08 Uhr | dpa

Der TVB Stuttgart hat im Duell mit Ex-Spieler Michael Kraus einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib in der Handball-Bundesliga gemacht. Die Stuttgarter gewannen das Schwaben-Derby bei der SG BBM Bietigheim am Sonntag mit 28:19 (10:8) und vergrößerten dadurch die Abstiegssorgen von Kraus' neuem Club. Vor einem Monat hatte der Weltmeister von 2007 noch das Trikot des TVB getragen, war dann aber überraschend gewechselt.

Gegen seinen Ex-Club fiel der 35-Jährige über weite Strecken kaum auf und erzielte drei Treffer. Bester Werfer des Spiels war Stuttgarts Tobias Schimmelbauer mit sieben Toren. Während Bietigheim Vorletzter bleibt, hat der TVB nun zwölf Pluspunkte Vorsprung auf den ersten Abstiegsplatz. "Da müsste es schon mit dem Teufel zugehen, dass wir da unten nochmal rein rutschen", sagte der starke TVB-Torhüter Johannes Bitter im Anschluss bei Sky.