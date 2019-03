Berlin

Gedenken in Berlin an Anschlags-Opfer von Christchurch

17.03.2019, 18:44 Uhr | dpa

Mehrere Dutzend Menschen haben in Berlin der Opfer des rechtsextremistischen Anschlags auf zwei Moscheen in Neuseeland gedacht. Sie trafen sich am Sonntag auf dem Tempelhofer Feld, auf Plakaten stand etwa "Fight Islamophobia" ("Bekämpft Islamhass") und "Gemeinsam gegen Rassismus". Unter den vor allem jungen Menschen waren auch Neuseeländer. Im neuseeländischen Christchurch hatte ein Attentäter am Freitag in den Gotteshäusern mit Schnellfeuerwaffen ein Blutbad angerichtet. Es gibt mindestens 50 Todesopfer. Der mutmaßliche Täter ist ein 28-jähriger Australier, der seit mehreren Jahren in Neuseeland lebte. Ihm droht nun lebenslange Haft wegen vielfachen Mordes.