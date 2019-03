Weimar

Junge-Ilges und Hopp Hallen-Landesmeister im Tennis

17.03.2019, 19:17 Uhr | dpa

Die favorisierten Elisabeth Junge-Ilges und Michel Hopp haben am Sonntag in Weimar die Einzeltitel bei den Tennis-Hallen-Landesmeisterschaften gewonnen. Die 19-Jährige vom Erfurter TC Rot-Weiß setzte sich in einem hochklassigen Finale gegen ihre zwei Jahre jüngere Schwester Christine knapp mit 5:7, 7:6, 10:8 durch und verteidigte damit ihren Titel aus dem Vorjahr. Dritte wurden Elisabeths Vereinsgefährtin Lea Störmer sowie Luise Reinhardt vom TC Optimus Erfurt.

Der 20-jährige Erfurter Michel Hopp ließ im Finale Titelverteidiger Jonathan Roth, mit dem er in dieser Saison gemeinsam für den TC Ruhla 92 in der Ostliga aufschlagen wird, mit 6:2, 6:1 keine Chance. Auf die dritten Plätze kamen Marco Lorenz (Erfurter TC Rot-Weiß) und Tom Schilke vom USV Jena.