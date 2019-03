Memmingerberg

Technischer Defekt: Bevorzugte Landung auf Allgäu-Airport

17.03.2019, 20:21 Uhr | dpa

Beim Anflug auf den Allgäu-Airport in Memmingerberg (Landkreis Unterallgäu) hat der Pilot einer Ryanair-Maschine einen technischen Defekt gemeldet. Das Passagierflugzeug sei daher am Sonntagabend bei der Landung bevorzugt worden und schließlich normal gelandet, sagte ein Sprecher der Einsatzleitung der Polizei in Kempten. Es sei keine Notlandung gewesen, wie es zunächst in einer Polizeimitteilung hieß.

Es gebe keine Verletzten. Das Flugzeug mit 189 Passagieren kam aus Faro (Portugal). Was genau an der Boeing 737 defekt war, sei unbekannt. Der Fall werde nun untersucht, sagte der Polizeisprecher.