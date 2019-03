Horb am Neckar

Wohnungsbrand in Horb: 79-Jähriger schwer verletzt

17.03.2019, 22:07 Uhr | dpa

Beim Brand in einer Wohnung in Horb ist der 79-jährige Inhaber schwer verletzt worden. Er konnte sich noch retten und wurde dann mit einem Rettungshubschrauber in eine Spezialklinik geflogen, wie die Polizei mitteilte. Seine Wohnung ist derzeit nicht mehr bewohnbar. Das Feuer sei am Sonntag gegen 17 Uhr aus noch unbekannter Ursache im Erdgeschoss des Neun-Parteien-Hauses im Stadtteil Bildechingen ausgebrochen, hieß es. Die anderen Bewohner blieben unverletzt. Die Feuerwehr verhinderte ein Übergreifen der Flammen auf weitere Wohnungen und löschte den Brand rasch, wie es hieß. Der Sachschaden wird auf 100 000 Euro geschätzt.