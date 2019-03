Stralsund

Urteil im Prozess wegen Missbrauchs von Enkelinnen erwartet

18.03.2019, 01:32 Uhr | dpa

Ein 76 Jahre alter Mann steht wegen des Verdachts des sexuellen Missbrauchs seiner drei Enkeltöchter in Stralsund vor Gericht. Nach zwei Verhandlungstagen sollen am heutigen Montag die Plädoyers gehalten und das Urteil gesprochen werden, sagte ein Sprecher des Landgerichts. Der Großvater bestreitet den Vorwurf der Staatsanwaltschaft, sich an den Kindern vergangen zu haben. Deshalb hatten die heute neun, zwölf und 14 Jahre alten Mädchen vor Gericht aussagen müssen. Sie hätten die Taten bestätigt. Allerdings sei die Zahl von 58 Delikten, die die Staatsanwaltschaft dem Mann vorwarf, vermutlich zu hoch.