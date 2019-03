Flensburg

Urteil im Prozess wegen fahrlässiger Tötung erwartet

18.03.2019, 01:40 Uhr | dpa

Das Landgericht in Flensburg. Foto: Carsten Rehder/Archiv (Quelle: dpa)

Im Prozess wegen fahrlässiger Tötung gegen einen Lastwagenfahrer wird heute am Amtsgericht Flensburg das Urteil verkündet. Der Mann soll im Herbst 2017 an einer Kreuzung in Flensburg einen 14 Jahre alten Radfahrer beim Abbiegen übersehen und tödlich verletzt haben. Die Staatsanwaltschaft hat eine Bewährungsstrafe wegen fahrlässiger Tötung gefordert. Ihrer Ansicht nach ist davon auszugehen, dass der Unfall zu vermeiden gewesen wäre. Die Verteidigung hatte auf Freispruch plädiert.

Der 14-Jährige war 4. September 2017 in Flensburg von einem Lastwagen überrollt und tödlich verletzt worden. Der Junge wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, wo er seinen schweren Verletzungen erlag.