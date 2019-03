München

Weniger Wohnungseinbrüche in Bayern

18.03.2019, 02:38 Uhr | dpa

Die Zahl der Wohnungseinbrüche in Bayern ist weiter gesunken. Wie vorab bekannt wurde, registrierte die Polizei im vergangenen Jahr rund 5200 Einbrüche, gut 800 Fälle weniger als im Jahr zuvor. Weitere Zahlen gibt heute in München, wenn Innenminister Joachim Herrmann (CSU) die Kriminalstatistik für das Jahr 2018 vorstellen wird. Themen werden unter anderem die Internetkriminalität sein sowie Gewalt- und Rauschgiftdelikte. Außerdem will Herrmann die Schwerpunkte der Kriminalitätsbekämpfung in diesem Jahr präsentieren.