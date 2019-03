Essen

Ehemann erstochen: Prozess gegen 35-jährige Essenerin

18.03.2019, 03:19 Uhr | dpa

Nach einem tödlichen Ehedrama im September 2018 in Essen beginnt heute der Totschlagsprozess gegen eine 35-Jährige. Sie muss sich vor dem Essener Schwurgericht verantworten. Laut Staatsanwaltschaft kam es am Tatabend zwischen der Frau und ihrem 43 Jahre alten Ehemann zu einem heftigen Streit, in dessen Verlauf sie ein Brotmesser ergriff und es ihrem Mann in den Oberkörper stach. Das Opfer verblutete trotz notärztlicher Rettungsmaßnahmen am Tatort. In ihren ersten Vernehmungen nach der Festnahme soll die Frau bei der Polizei ein Teilgeständnis abgelegt haben. Angeblich verdächtigte sie ihren Mann, eine Affäre zu haben.