Schwerin

Kriminalität in MV rückläufig: Weißer Ring trotzdem gefragt

18.03.2019, 03:33 Uhr | dpa

Die Opferhilfsorganisation Weißer Ring zieht am heutigen Montag eine Bilanz ihrer Arbeit im vergangenen Jahr. Die Experten des Innenministeriums erwarten für 2018 einen weiteren Rückgang der Kriminalität in Mecklenburg-Vorpommern - was die Bedeutung des Weißen Rings für die oft traumatisierten Opfer nicht mindert. Im Jahr 2017 hat der Weiße Ring nach eigenen Angaben 400 Kriminalitätsopfern im Nordosten finanziell oder beratend geholfen.

2016 waren es 450 gewesen. Der Verband habe Schwierigkeiten, die ehrenamtliche Mitarbeiterschaft stabil zu halten, hatte der Landesvorsitzende Thomas Lenz vor einem Jahr gesagt. Die Zahl der Mitarbeiter in den 17 Außenstellen sei über die Jahre von rund 150 auf 118 gesunken. Im April 2018 gab es dann einen Wechsel an der Spitze des Weißen Rings in Mecklenburg-Vorpommern. Mit Uta-Maria Kuder übernahm die frühere Justizministerin den Landesvorsitz. Sie will jetzt erstmals Bilanz ziehen.