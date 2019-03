Potsdam

Nur wenige Frauen mit Spitzenjobs in Behörden

18.03.2019, 05:23 Uhr | dpa

Eine Frau steht in einem Büro und erklärt eine an die Wand projizierte Statistik. Foto: Tobias Kleinschmidt/Archiv (Quelle: dpa)

Frauen sind in Spitzenämtern der öffentlichen Verwaltung Brandenburgs noch immer unterrepräsentiert. Das geht aus einer Antwort des Innenministeriums auf eine Anfrage der CDU-Landtagsfraktion hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt. Zwar konnte die Frauenquote auf der Ministerialebene und in Behörden erhöht werden. Doch der bereits 1994 im Landesgleichstellungsgesetz verankerte Auftrag, Parität in allen leitenden und Spitzenpositionen herzustellen, wurde bislang verfehlt. Bei den gut bezahlten Jobs in der Landesverwaltung sind die Frauen sogar stark unterrepräsentiert. Nur in der niedrigsten Besoldungsgruppe der Richter gibt es mehr Frauen als Männer.