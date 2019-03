Erfurt

Alkoholisierter Autofahrer fährt in Graben: Schwer verletzt

18.03.2019, 08:05 Uhr | dpa

Ein Autofahrer ist auf einer Landstraße bei Erfurt von der Fahrbahn abgekommen und schwer verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, fand eine Autofahrerin den 24-Jährigen am späten Sonntagabend auf der Landstraße 1052 im Straßengraben in seinem Auto. Er wurde nach den Angaben vom Montag mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

Der Mann sei vermutlich aufgrund von Alkoholeinfluss von der Fahrbahn abgekommen, gegen einen Baum gefahren und im Straßengraben zum Liegen gekommen, hieß es weiter. Eine Blutuntersuchung habe einen Wert von über zwei Promille ergeben. Der Mann besitze außerdem keinen gültigen Führerschein.