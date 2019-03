Mainz

Mordprozess gegen Ali B. mit Zeugen fortgesetzt

18.03.2019, 10:23 Uhr | dpa

Am Landgericht Wiesbaden ist am Montag der Prozess gegen Ali B. um den Mord an der 14-jährigen Schülerin Susanna aus Mainz fortgesetzt worden. Die Kammer wollte mehrere Polizeibeamten als Zeugen hören, die bei der Suche nach Susanna dabei waren und an dem Fundort der Leiche Spuren sicherten. Fraglich war am Morgen, ob Ali B. seine Aussage fortsetzen wird.

Der 22 Jahre alte irakische Flüchtling hatte zum Prozessauftakt vergangene Woche gestanden, das 14-jährige Mädchen im Mai 2018 in Wiesbaden-Erbenheim getötet zu haben. Den weiteren Vorwurf der Vergewaltigung bestritt er. Die Leiche von Susanna war nach einer großen Suche am 6. Juni 2018 in einem kleinen Wald gefunden worden. An der Arbeit der Polizei hatte es auch Kritik gegeben.

Ab (morgigen) Dienstag sitzt Ali B. zudem wegen einer weiteren schweren Straftat vor dem Landgericht. Er soll zweimal eine Elfjährige vergewaltigt haben, bei einem Vorfall in der Nähe eines Supermarktes gemeinsam mit einem wesentlich jüngeren Mittäter. Der mindestens 14 Jahre alte Afghane steht von Dienstag an ebenfalls vor Gericht.