Mainz

Angeklagter Ali B. will Aussage nicht fortsetzen

18.03.2019, 10:32 Uhr | dpa

Nach dem Aufsehen erregenden Prozessauftakt um den Mord an der Schülerin Susanna aus Mainz ist die Verhandlung gegen Ali B. am Montag weiter gegangen. Vor dem Landgericht Wiesbaden wollte der Angeklagte seine Aussagen am Morgen nicht fortsetzen. Im Laufe des Tages werden unter anderem die Zeugenaussagen von Polizeibeamten erwartet, die bei der Suche nach Susanna dabei waren und an dem Fundort der Leiche Spuren sicherten. Das hatte der Vorsitzende Richter Jürgen Bonk am Ende des ersten Verhandlungstages vergangene Woche angekündigt.

Der 22 Jahre alte Iraker hatte zum Prozessauftakt gestanden, das 14-jährige Mädchen im Mai 2018 in Wiesbaden-Erbenheim getötet zu haben. Den weiteren Vorwurf der Vergewaltigung bestritt er. Die Leiche von Susanna war nach einer großen Suche am 6. Juni 2018 in einem kleinen Wald gefunden worden.