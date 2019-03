Hamburg

Weniger Gemüse aus Hamburg: Anbaufläche geht zurück

18.03.2019, 10:47 Uhr | dpa

Erdbeeren liegen in Schalen. Foto: Patrick Seeger/Archiv (Quelle: dpa)

Die Zahl der Betriebe, die in Hamburg Gemüse und Erdbeeren anbauen, ist im Vorjahr um zwölf Prozent zurückgegangen. Auch die Anbaufläche verkleinerte sich im Vergleich zu 2017 um drei Prozent auf insgesamt 501 Hektar, wie das Statistikamt Nord am Montag mitteilte.

Der Großteil der verbliebenen 81 Betriebe baute auf insgesamt 451 Hektar knapp 8000 Tonnen Gemüse an, gegenüber 8600 Tonnen im Vorjahr. Die Gemüsebauern sind überwiegend in den Vier- und Marschlanden angesiedelt und produzieren Blatt- und Stängelgemüse. In Gewächshäusern wurden auf gut 40 Hektar ebenfalls Salate, aber auch Tomaten und Gurken angebaut.