Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz

260 000 Zigaretten: Schmuggler auf A3 festgenommen

18.03.2019, 12:05 Uhr | dpa

Mehr als 260 000 geschmuggelte Zigaretten haben Zollbeamte auf der Autobahn 3 entdeckt. Bei einer Kontrolle auf einem Autobahnparkplatz Anfang März in der Nähe von Berg bei Neumarkt in der Oberpfalz entdeckten die Beamten 134 000 Zigaretten in einem Kleintransporter, wie das Hauptzollamt Nürnberg am Montag mitteilte. Die Glimmstängel waren in Koffern auf der Ladefläche verstaut. Die Fahrer waren von Osteuropa auf dem Weg nach Großbritannien.

Schon Ende Februar stellten die Beamten an der Ausfahrt Altdorf bei Nürnberg mehr als 132 000 unversteuerte Zigaretten in zwei Kleintransportern sicher. Die Zigaretten waren in Koffern verpackt und für den französischen Markt bestimmt, wie eine Sprecherin sagte.

Für die Zigaretten wären rund 43 000 Euro Steuern fällig gewesen. Wegen laufender Ermittlungen wurden die beiden Funde erst jetzt bekannt. Fünf Fahrer und Beifahrer sitzen in Untersuchungshaft.