Brandenburg: Keine Gefährdung für muslimische Einrichtungen

18.03.2019, 12:21 Uhr | dpa

Potsdam (dpa/bb) - Die Polizei in Brandenburg sieht nach dem Anschlag auf Moscheebesucher in Neuseeland keine erhöhte Gefahr im Land. "Das Ergebnis ist, dass es aufgrund der Tatsache keine konkreten Gefährdungen für muslimische Einrichtungen im Land Brandenburg gibt", sagte Polizeipräsident Hans-Jürgen Mörke am Montag in Potsdam. Um das subjektive Sicherheitsgefühl zu erhöhen, würden aber Polizisten an solchen Einrichtungen präsent sein.

Innenminister Karl-Heinz Schröter (SPD) sagte, die Brandenburger Polizei prüfe laufend, ob es für Moscheen oder auch Synagogen Anhaltspunkte für die Notwendigkeit eines verstärkten Schutzes gebe. In Christchurch in Neuseeland hatte ein Rechtsextremist am vergangenen Freitag auf die Besucher von zwei Moscheen geschossen und 50 Menschen getötet.