Preetz

Schulausfall nach Vandalismus an Gemeinschaftsschule

18.03.2019, 13:46 Uhr | dpa

Unbekannte haben an einer Gemeinschaftsschule in Preetz (Kreis Plön) Scheiben eingeschlagen und Feuerlöscher auf drei Viertel der Schulflure entleert. Der Unterricht musste wegen der Vandalismusschäden für Montag abgesagt werden, wie die Polizei mitteilte. Der Schaden konnte zunächst nicht beziffert werden. Die Reinigungsarbeiten werden den Angaben zufolge vermutlich mehrere tausend Euro kosten. Der oder die Täter sind laut Polizei zwischen Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.00 Uhr, in die Schule eingedrungen. Die Polizei sucht jetzt nach Zeugen.