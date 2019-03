Chemnitz

Großaufgebot der Polizei bei Beerdigung von Hooligan

18.03.2019, 13:52 Uhr | dpa

Ein Großaufgebot der Polizei hat die Beerdigung eines überregional bekannten Hooligans und Rechtsextremen in Chemnitz begleitet. Es handele sich um eine "Maßnahme zur Gewährleistung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit", sagte eine Polizeisprecherin am Montag. Nach ersten Schätzungen ihrer Behörde reisten mehrere Hundert Sympathisanten zu der Beisetzung an. Der Trauerzug startete am Mittag am Alt-Chemnitz-Center und zog zu dem nahe gelegenen Friedhof der evangelisch-lutherischen St. Michaelisgemeinde. Bislang kam es nach Angaben der Polizei zu keinen Zwischenfällen.

Vor gut einer Woche hatte eine Traueraktion für den gestorbenen Thomas Haller im Stadion des Regionalligisten Chemnitzer FC (CFC) deutschlandweit für Aufsehen gesorgt. Haller war führender Kopf der früheren Vereinigung "HooNaRa" (Hooligans-Nazis-Rassisten). Er war mit dem CFC zeitweilig verbandelt gewesen, hatte dort den Ordnungsdienst geleitet.