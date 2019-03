Gera

Unbekannter beleidigt AfD-Vertreter und stößt Infostand um

18.03.2019, 15:15 Uhr | dpa

Ein Unbekannter hat in Gera vier AfD-Vertreter beleidigt und deren Informationsstand umgestoßen. Zu dem Zwischenfall kam es am Sonntag in der Innenstadt, wie die Polizei am Montag mitteilte. Der Angreifer sei davongefahren. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können.