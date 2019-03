Hamburg

Polizei fängt entlaufenes Lamm auf Spielplatz

18.03.2019, 16:47 Uhr | dpa

Hamburg (dpa/lno)- Hamburger Polizisten haben ein junges Schaf eingefangen - an einem ungewöhnlichen Ort: "Altersgemäß angepasst hielt sich das Lamm auf einem Spielplatz in Neuwiedenthal auf", hieß es am Montag in einem Facebook-Post der Polizei. Ein Anrufer hatte die Beamten über das ausgebüxte Schaf informiert. Nachdem das Tier den Angaben zufolge am Samstagvormittag eingefangen werden konnte, fuhr es im Polizeiauto auf dem Schoß eines Beamten zum Revier und ließ sich dort mit dem Frühstück der Polizisten füttern. Da der Besitzer zunächst nicht habe ermittelt werden können, kümmere sich nun der Hamburger Tierschutzverein um den Ausreißer.