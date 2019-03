Bad Neuenahr-Ahrweiler

Lastwagen-Unfall verursacht auf A61 kilometerlangen Stau

18.03.2019, 17:58 Uhr | dpa

Ein Auffahrunfall zweier Lastwagen auf der Ahrtalbrücke der A61 hat am Montagnachmittag einen Rückstau von bis zu zehn Kilometern verursacht. Der Fahrer eines Lastwagens hatte zu spät erkannt, dass ein vor ihm fahrender Sattelzug wegen eines Staus abgebremst hatte und fuhr auf diesen auf, wie die Polizei in Koblenz mitteilte. Der Lastwagenfahrer, der aufgefahren ist, kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Der entstandene Schaden wurde auf rund 100 000 Euro geschätzt. Wegen Bergungsarbeiten musste die Autobahn zeitweise voll gesperrt werden.