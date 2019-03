Offenbach am Main

Frau tot in Wohnung entdeckt: Polizei ermittelt

18.03.2019, 17:58 Uhr | dpa

In Offenbach ist am Montag eine Frau tot in ihrer Wohnung gefunden worden. Die Polizei geht von einem Gewaltverbrechen aus. Die Hintergründe sind aber noch völlig unklar, wie die Beamten berichteten. Die Frau wurde am Nachmittag mit schweren Verletzungen in ihrer Wohnung entdeckt. Der sofort alarmierte Notarzt konnte nur noch ihren Tod feststellen. Die Kriminalpolizei ermittelt wegen des Verdachts eines Tötungsdeliktes. Weitere Angaben machten die Beamten zunächst nicht.