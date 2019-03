Finsterwalde

Puhdys-Frontmann Birr wird Brandenburgs Bierbotschafter

18.03.2019, 18:36 Uhr | dpa

Brandenburg hat ab April wieder einen prominenten Bierbotschafter. Dieter "Maschine" Birr (75), Frontmann der Puhdys ("Alt wie ein Baum"), übernimmt das Amt von Ex-Boxer Axel Schulz. Das sagte der Braumeister des Finsterwalder Brauhauses, Markus Klosterhoff, der Deutschen Presseagentur am Montag. Der Verein der Brandenburger Klein - und Gasthausbrauereien werde Birr am offiziellen Tag des Deutschen Bieres am 23. April zum Botschafter küren, sagte Vereinsmitglied Klosterhoff. Zuvor hatte die "Lausitzer Rundschau" darüber berichtet.

Der Braumeister hält Birr für geeignet: "Er ist sehr wissbegierig und will alles erfahren über die Braukunst", sagte Klosterhoff. Der Musiker soll zwei Jahre lang auf Veranstaltungen und Brauereifesten, aber auch auf der Grünen Woche auftreten.