Stuttgart

Bauarbeiter durch Stromschlag schwerst verletzt

18.03.2019, 18:57 Uhr | dpa

Ein Arbeiter ist auf einer Baustelle in Stuttgart durch einen Stromschlag schwer verletzt worden. Der 29-Jährige arbeitete am Montag auf einem Betriebsgelände im Stadtteil Untertürkheim, wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Ermittlungen hantierte der Mann am Nachmittag mit Kabeln, bei dem Unfall wurde er den Angaben zufolge schwerst verletzt. Auch ein Kollege soll verletzt worden sein.