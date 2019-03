Jemgum

Wildgänse verursachen Schäden auf Feldern

19.03.2019, 00:42 Uhr | dpa

Wildgänse richten immer wieder große Schäden auf Feldern in Nordniedersachsen an. Auf den Grünflächen im Rheiderland zwischen Ems und Dollart und in den Emsmarschen ist nun genau untersucht worden, was rastende Wildgänse alles zerstört haben. Die Ergebnisse stellt der Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz heute in Jemgum in Ostfriesland vor.

Landwirte hoffen, dass sie für die Fraßschäden auf ihren Feldern einen finanziellen Ausgleich bekommen. Ihre Forderungen richteten sie bisher gegen das Land. Am Dienstag soll auch ein neu entwickeltes Modell vorgestellt werden, mit dem Ertragseinbußen aufgrund der Fraßschäden leichter abgeschätzt werden können.