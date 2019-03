Wittenberge

Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern: enger kooperieren

19.03.2019, 01:04 Uhr | dpa

Die Landesregierungen von Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern wollen sich enger über die Zusammenarbeit mit dem Nachbarn Polen abstimmen. Darüber beraten die Kabinette der SPD-Regierungschefs Dietmar Woidke und Manuela Schwesig heute bei einem Treffen in Wittenberge in der Prignitz. Bei den Gesprächen geht es unter anderem um die Entwicklung einer grenzüberschreitenden Metropolregion Stettin sowie um die Verflechtung von Berlin, Brandenburg, Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen mit angrenzenden Woiwodschaften in Polen. Außerdem sprechen die Kabinette über Rezepte gegen Ärzte- und Fachkräftemangel und die Zusammenarbeit bei Mobilfunk, Tourismus und Verkehr.