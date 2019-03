Sondershausen

Steinmeier besucht Südharz-Region und den Kyffhäuser-Kreis

19.03.2019, 02:20 Uhr | dpa

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier widmet sich bei einem Besuch in Nordthüringen den Themen Strukturwandel, Landleben und Demografie. Steinmeier wird heute den Kreis Nordhausen und Kyffhäuserkreis bereisen und Station beim Industrie- und Bergbauunternehmen Schachtbau Nordhausen machen. Geplant ist auch der Besuch einer Gemeinschaftsschule Greußen und des Erlebnisbergwerks Sonderhausen (beide Kyffhäuserkreis). Die Tour läuft unter dem Motto "Land in Sicht - Zukunft ländlicher Räume". Bereits Anfang Februar war Steinmeier in Thüringen - und erinnerte in Weimar an die erste parlamentarische Demokratie vor 100 Jahren.