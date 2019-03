Leipziger Buchmesse

Die Tschechen kommen über Dresden zur Leipziger Buchmesse

19.03.2019, 06:25 Uhr | dpa

Auf dem Weg zur Leipziger Buchmesse legen elf Autoren des Gastlandes Tschechien einen Zwischenstopp in Dresden ein. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer (CDU) wird sie am heute auf dem Hauptbahnhof in Empfang nehmen, wie die Stadt Dresden mitteilte.

Abends steht eine Lesung mit Radka Denemarkova und Jachym Topol und den deutschen Autoren Martin Becker und Julia Schoch zur "Generation '89" an. Zudem wird im Hauptbahnhof die Ausstellung "Die Botschaftsflüchtlinge auf ihrer Fahrt von Prag nach Hof" eröffnet.

Der Zwischenstopp in Dresden gehört zum Programm Tschechiens als Gastland der Leipziger Buchmesse. Dort präsentieren sich vom 21. bis 24. März insgesamt 55 Autoren des Nachbarlandes mit 70 Neuerscheinungen.

Einem der bekanntesten tschechischen Autoren widmet sich eine Ausstellung im Literaturhaus Leipzig. "Pavel Kohout - Mein tolles Leben mit Hitler, Stalin und Havel" wird am Dienstagabend eröffnet. Der 90-Jährige wird zusammen mit seiner Tochter, der Schriftstellerin und Dramatikerin Tereza Boučkova, zu Lesung und Gespräch in Leipzig erwartet.