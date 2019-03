Kiel

Schleswig-Holsteins Handwerker steigern Umsätze 2018

19.03.2019, 09:22 Uhr | dpa

Schleswig-Holsteins zulassungspflichtige Handwerksfirmen haben 2018 eine Umsatzsteigerung von 4,6 Prozent zum Vorjahr erzielt. Zum vorläufigen Ergebnis trugen alle Gewerbe in unterschiedlicher Stärke bei, wie das Statistikamt Nord am Dienstag mitteilte. Die größten Zuwächse erzielten das Bauhauptgewerbe (plus 7,5 Prozent) und das Ausbaugewerbe (6,1).

Etwas verhaltener verliefen die Geschäfte der Handwerker für den privaten Bedarf (2,0), dazu zählen beispielsweise Friseure. Die Zahl der Beschäftigten stieg 2018 geringfügig um 0,7 Prozent, überdurchschnittlich mehr Jobs entstanden im Gesundheits- (plus 2,2 Prozent), dem Ausbau- (1,7), dem Kraftfahrzeug- (1,1) und dem Bauhauptgewerbe (0,9).