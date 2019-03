Preetz

Polizei vernimmt Tatverdächtige nach Vandalismus an Schule

19.03.2019, 10:03 Uhr | dpa

Zwei Jugendliche stehen im Verdacht, an einer Gemeinschaftsschule in Preetz (Kreis Plön) Scheiben eingeschlagen und Feuerlöscher auf drei Viertel der Schulflure entleert zu haben. Ein 15-Jähriger und ein 17-Jähriger seien vernommen worden, sagte ein Polizeisprecher am Dienstag. Die Jugendlichen befinden sich wieder auf freiem Fuß. Nähere Angaben wollte die Polizei im Tagesverlauf bekannt geben. Zuvor hatte NDR 1 Welle Nord darüber berichtet.

Nach Polizeiangaben musste der Unterricht wegen der Vandalismusschäden für Montag abgesagt werden. Die Schadenshöhe beträgt mehrere tausend Euro, wie der Sprecher am Dienstag sagte. Der oder die Täter sind laut Polizei zwischen Sonntagvormittag, 11.30 Uhr, und Montagmorgen, 7.00 Uhr, in die Schule eingedrungen.