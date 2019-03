Halle (Saale)

Kommunen verzeichnen mehr Einnahmen als Ausgaben

19.03.2019, 11:20 Uhr | dpa

Sachsen-Anhalts Kommunen haben im vergangenen Jahr mehr Geld eingenommen als ausgegeben. Allerdings war das Plus kleiner als 2017, wie das Statistische Landesamt am Dienstag mitteilte. In die Kernhaushalte flossen 2018 Einzahlungen von rund 7,68 Milliarden Euro. Die Auszahlungen beliefen sich auf etwa 7,62 Milliarden Euro. Unter dem Strich blieben demnach rund 60 Millionen Euro, die Landkreise, kreisfreie Städte und kreisangehörige Gemeinden mehr einnahmen als ausgaben. Im Jahr zuvor waren es noch 113 Millionen Euro. Die positive Gesamtbilanz bedeutet jedoch nicht, dass auch jede einzelne Gemeinde mehr Einnahmen als Ausgaben verbuchen konnte. Hinzu kommen teils hohe Schulden.