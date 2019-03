Hamburg

Iglo kennzeichnet Produkte bald mit Nährstoff-Ampel

19.03.2019, 12:25 Uhr | dpa

Der Tiefkühlkost-Hersteller Iglo will ab dem Frühjahr seine Produkte im Supermarkt mit einer Nährstoff-Ampel - dem sogenannten Nutri-Score - kennzeichnen. Die fünfstufige Skala kennzeichnet die Vor- und Nachteile eines Lebensmittels im Hinblick auf seine Inhaltsstoffe mit einem gebündelten Kennwert - von Grün (A) wie nährstoffreich bis Rot (E) wie nährstoffarm. Schon jetzt seien alle Nutri-Scores für die Iglo-Produkte im Internet abrufbar, heißt es in einer Mitteilung vom Dienstag. Iglo setzt damit seine Ankündigung von November um und ist nach Danone das zweite Unternehmen, das die Nährstoff-Ampel in Deutschland einführt. Bislang ist der Nutri-Score lediglich auf "Fruchtzwergen" zu finden, weitere Danone-Produkte sollen folgen.

Die Verbraucherverbände unterstützen den Nutri-Score, während die Politik einer verbindlichen Einführung eher zögerlich gegenübersteht. Das System ist auf freiwilliger Basis vor allem in Frankreich weit verbreitet. Die Fischstäbchen von Iglo, der meistgekaufte Tiefkühl-Artikel in Deutschland, sind etwa der Kategorie B zugeordnet. Iglo habe im vergangenen Jahr in einem stagnierenden Markt Anteile dazugewonnen und seinen Umsatz um 2,6 Prozent auf rund 489 Millionen Euro gesteigert, heißt es in der Mitteilung.